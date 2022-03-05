وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالطود جنوب الأقصر .. صور

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة مدينة الطود بجنوب الأقصر ،لتفقد أعمال التطوير الجارية لكل من المدينة الشبابية ومركز التعليم المدنى بالأقصر، حيث كان في استقباله الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة تفقد أعمال التطوير التي تمت بمركز التعليم المدني بالطود من توسعة الاستقبال، وعمل كافتيريا جديدة وإعادة تغيير تصميم الحديقة وعمل برجولات خشبية .

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد المدينة الشبابية بالأقصر بمدينة الطود لمتابعة الانتهاء من تطوير الجناح الايمن للمدينة استعدادا لافتتاحه ومدى جاهزيته لاستقبال الزائرين وتفقد منطقة الملاعب والتى تضم الملاعب الخماسية والملعب الاكريلك والملعب القانونى، ومتابعة تطوير الملاعب وانشاء غرف تغيير الملابس والمطعم ومتابعة تطوير الغرف الفندقية بالمدينة .

وأكد صبحى ان الفترة الحالية ستشهد متابعات مستمرة لكافة المنشآت الشبابية والرياضية للوقوف على سير العمل، وما يقدم من خدمات من تلك المنشآت للمواطنين، مشددا على ضرورة تطوير كافة الأنشطة والبرامج المستهدفة،وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية مما يساهم في زيادة قدرة وزارة الشباب والرياضة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

رافق وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة كل من جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، والنائبة اماني الشعولي عضو مجلس النواب، والدكتورة مرفت سيد رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر ، وحجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود.

IMG-20220305-WA0080

IMG-20220305-WA0079

IMG-20220305-WA0078

IMG-20220305-WA0077

IMG-20220305-WA0076

IMG-20220305-WA0074

IMG-20220305-WA0075

IMG-20220305-WA0073

IMG-20220305-WA0069

IMG-20220305-WA0067

IMG-20220305-WA0068

IMG-20220305-WA0072

IMG-20220305-WA0070