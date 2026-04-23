️️مشاركة متميزة لـ إيركايرو بمعرض KITF 2026 السياحي بكازاخستان

قامت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، بدورها لتنشيط حركة السفر و السياحة والتسويق للمقاصد السياحية المصرية لجذب وفود السياحة الوافدة، وذلك من خلال مشاركة الجناح المصري بمعرض KITF بمدينة ألماتي بكازاخستان.

حيث قدمت الشركة علي رواد المعرض خدماتها المتميزة من أسطول طائرات حديثة ووجهات سفر متعددة بشبكتها الجوية الممتدة دوليًا و إقليميًا إلى جانب تميز الأسعار لتذاكر السفر.

وتأتي مشاركة إيركايرو في هذا الحدث الدولي الهام بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، في إطار استراتيجية ترويجية متكاملة للمقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن شركة إيركايرو تتمتع بحصة تسويقية تبلغ (٦٥ %) بالسوق السياحي لكازاخستان، كما تُسيير إيركايرو رحلاتها لمدن كازاخستان الرئيسية من شرم الشيخ بمعدل (٤) رحلات أسبوعيًا لكل من مدينة ألماتي و (٤) رحلات لمدينه استانه أسبوعيًا و رحلة واحدة أسبوعيًا لمدينة أكتوبي .