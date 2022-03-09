مصطفى الفقي: شعبية الآثار المصرية في أمريكا سببها زاهي حواس ..فيديو

قال الدكتور مصطفى المحلل السياسي، إن جميع وزراء الآثار يحبون زاهي حواس خصوصًا الوزير الحالي الدكتور خالد العناني، مؤكدًا أن علاقتهما ببعض طيبة جدًا.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الدكتور زاهي حواس نصحني بعدم الترشح لمجلس النواب.

وتابع مصطفى الفقي، أن شخصية زاهي حواس تتحول ويكون صداميًا وقويًا في المواقف الصعبة، مؤكدا أنه رأى ذلك عندما كان وزيرًا للآثار، فهو غيور على مهنته.

وأشار المحلل السياسي إلى أن “شعبية الآثار المصرية في أمريكا سببها زاهي حواس”، معلقًا “الأمريكان يعشقونه”.



