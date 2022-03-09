البطاطس أبرزها| 5 أطعمة صحية تعمل على زيادة الوزن بسرعة.. تعرف عليها

إذا كنت تعاني من النحافة ولا تكتسبين وزناً بغض النظر عن مقدار ما تأكلينه ، فأنت بالتأكيد معرض لخطر نقص الوزن.. في هذه الحالة ، سيتعين عليك تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية لزيادة الوزن.

وتعد أبرز الأسباب المحتملة لنقص الوزن والنحافة هي العدوى الفيروسية، أو فرط نشاط الغدة الدرقية ، أو اضطراب الأكل ، أو داء السكري من النوع 1 ، أو الجينات ، أو الإجهاد ، أو اتباع نظام غذائي غير صحي ويمكن أن يؤدي نقص الوزن إلى مشاكل مثل ضعف العظام والعقم وضعف المناعة وتساقط الشعر.

وفقا لموقع "هيلث "يمكن أن يساعدك تناول أطعمة معينة بالتأكيد على زيادة بعض الكيلوجرامات عن طريق تحفيز زيادة الدهون وتحسين كتلة العضلات والعظام إليك 5 أنواع من الأطعمة الصحية والمكملات الغذائية المثالية لاكتساب الوزن بسرعة.

1. الحبوب الكاملة



تحتوي الحبوب الكاملة على كميات عالية من الجلوكوز أو الكربوهيدرات ، وهي أطعمة تمنح الطاقة.

تعد الحبوب الكاملة مصدرًا صحيًا للكربوهيدرات ، والتي تمكن من استخدام البروتين لزيادة كتلة العضلات بدلاً من الطاقة.

يجب استبدال الحبوب المكررة ، مثل الدقيق الأبيض ، بالحبوب الكاملة لأنها توفر لك المزيد من العناصر الغذائية وتعزز مستويات الطاقة

تشمل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمكرونة والكينوا والأرز البني والفشار المطهو ​​بالهواء.

تعتبر المعجنات والخبز والحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة خيارًا ممتازًا للإفطار.

2. المكسرات

تحتوي المكسرات على كميات كبيرة من السعرات الحرارية حفنتان من اللوز أو حوالي 18 حبة كاجو يمكن أن توفر 160 سعرة حرارية.

في الواقع ، يحتوي اللوز على فيتامين إي ألفا توكوفيرول ، الذي يساعد في منع ضرر الجذور الحرة بعد التدريبات الشاقة.. يقدم الجوز مزيجًا رائعًا من الدهون الأحادية غير المشبعة .

3. الأفوكادو

هذه الفاكهة متعددة الاستخدامات غنية بالدهون والسعرات الحرارية ويحتوي الأفوكادو ​​على حوالي 300 سعرة حرارية و 31 جرامًا من الدهون.

علاوة على ذلك ، فإن الدهون الموجودة في الأفوكادو أحادية غير مشبعة ، وبالتالي فهي صحية للقلب.

4. البطاطس



البطاطس هي أغنى مصدر للكربوهيدرات والسكريات المعقدة. لذلك ، يوصى بها بشدة للأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن.

يجب تناول رقائق البطاطس المحضرة في زيت صحي ويجب تجنب الرقائق المقلية والأطعمة المصنعة غير الصحية لأنها تحتوي على دهون غير مشبعة أو دهون متحولة.

5. المكرونة والنودلز

يمكن تحضيرها بسهولة بعدة طرق ، وتعتبر مصادر لذيذة وغنية بالسعرات الحرارية من الكربوهيدرات.

وهي متوفرة بسهولة ويجب طهيها مع الكثير من الخضار لتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى.