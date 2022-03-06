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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال حافظ تكشف أفضل طرق إنقاص الوزن

صدى البلد

كشفت نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، أحدث الطرق العلاجية لإنقاص الوزن، مؤكدة أن كورس التخسيس يساهم في إنقاص الوزن لـ20 كليو خلال شهرين.

وأضافت نهال حافظ،  في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شركة أون تارجت فارما تقدم الدواء للمرضي في المنازل وتتابع معهم النظام الغذائي، معقبة:" هتخس وانت في البيت".

قالت نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، إن هناك شريحة كبيرة من الأشخاص يتخطون  وزن الـ 90 كيلو جراما، مضيفة:" من يتخطى الـ 90 كيلو جراما  لا يصح أن يحسب السعرات الحرارية التي سوف يتناولها لتجنب حدوث توتر لديه وحدوث حالة من ثبات الوزن وعدم فقدان الوزن".

وتابعت  نهال حافظ خبير التغذية العلاجية أن :" من يتخطى الـ 90 كيلو جرام عليه أن  يفقد حوالي 10 كيلو في الشهر كي يشعر بالفارق ولكي يكمل النظام الغذائي للوصول إلى الوزن المثالي ".

خبير التغذية انقاص الوزن قناة صدي البلد التغذية العلاجية منال سلامة السعرات الحرارية

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