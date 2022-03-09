برلماني: البيان المصري السعودي المشترك استهدف دعم أمن المنطقة العربية واستقرارها

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن البيان المشترك المصري السعودي أكد على ثوابت هامة تستهدف دعم أمن المنطقة العربية واستقرارها، حينما رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها.

وأضاف السنباطي فى بيان صحفى له أن البيان المشترك رسم ملامح مفهوم الأمن القومي العربي في صورته الشاملة ، حينما أكد أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، وعندما أدان ورفض محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ، ومضيق باب المندب والبحر الأحمر و الذي يؤكد على أهمية ضمان حرية الملاحة .

وأشاد السنباطي بما ورد في البيان مصري السعودي المشترك ،والذي أكد على أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي ، موضحا أن هذه الرسائل الهامة تأتي في توقيت هام وله دلالته في ظل التوترات الحادثة على عدة مستويات اقليمية و دولية .

ولفت السنباطي إلى أن البيان يدعم الثوابت المصرية التي تحارب الإرهاب ، وتدعم الأمن القومي السعودي بالتأكيد على انه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، مشيدا بإعلان الجانبان على حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الإستراتيجية.

وقال السنباطي إن البيان المشترك كان بمثابة وثيقة هامة تعكس تحالفا يستهدف تحقيق مصالح دول المنطقة، مؤكدا اهمية ما ورد في البيان على دعم الجانب السعودي للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، و مطالبته أيضا إثيوبيا بالتخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وقال السنباطي إن البيان وضع روشتة لعلاج التهديدات و التحديات التي تواجه المنطقة ، ولم يغفل أزمات الدول العربية كافة، مشيدا بما أكد عليه البيان بأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين .