ناجي شهود: تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء لمواجهة الإرهاب

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا على احتفالية يوم الشهيد ، إن حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على إضعاف الإنسان المصري البسيط وعلينا مواجهة تلك الحروب بالوعي.



وأضاف ناجي شهود في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" سيناء مطمع للكثيرين ويتم تنفيذ عمليات إرهابية في سيناء منذ سنوات كثيرة كي لا تكون من ضمن حدود الدولة المصرية ".



وتابع ناجي شهود :" مصر تواجه الإرهاب في سيناء، ويتم العمل حاليا على تعمير سيناء وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات ".

وأكمل ناجي شهود:" سيناء بها خيرات كثيرة ويمكن الاستفادة بها ، وسيناء بها 700 كيلو متر شواطئ يمكن استغلالها في سياحية شاطئية ودينية وثقافية ".

