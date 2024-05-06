شم النسيم.. أجواء ربيعية بامتياز بكورنيش النيل

رصد أيمن دياب مراسل صدى البلد من أمام كورنيش النيل، تفاصيل الساعات الأولى من يوم شم النسيم من أمام كورنيش النيل بالقاهرة.



وقال أيمن دياب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أجواء رائعة بكورنيش النيل وهناك انسيابية مرورية في الكورنيش".

وأضاف أيمن دياب :" كورنيش النيل على أتم الاستعداد لاستقبال المصريين الذين يحتفلون بشم النسيم في الشوارع".

وأكمل :" ممشى لأهل مصر على الكورنيش في منتهى الجمال ويستقبل المصريين في شم النسيم .