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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل وآخر جهود الدولة للانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة.. شاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، إن طول المشروع يقدر ب3 آلاف و500 كم ذهابا وإيابا، كما أنه يعد محورا عمرانيا يقوده قطاع السياحة، مشيرا إلى أنه من أطول مسارات الحج العالمي فى العالم فى داخل دولة واحدة.

وأضاف المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الدول المستهدفة للمشروع هم دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وبعض الدول الإفريقية واليابان وكوريا والصين وإندونيسيا، موضحا أن الحدث فى بدايته كان مهم جدا لأن مصر كانت تزمع للإعداد لمثل هذا المشروع الإنساني.

وتابع المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة: “دعونا أيضا بعض الخبراء الدوليين وأعطونا بعض النصائح، ولكن الميزة أننا مصرنا هذه الخبرة الدولية”.

المهندس عادل الجندي العائلة المقدسة مسار رحلة العائلة المقدسة رحلة العائلة المقدسة مسارات الحج

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