فردوس عبد الحميد عن تكريمها من السيدة انتصار السيسي: أسعد لحظات حياتي

أبدت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن سعادتها وفخرها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، أمس الثلاثاء، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



وقالت فردوس عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الأربعاء، خلال حلقة خاصة بصحبة زوجها المخرج محمد فاضل، إن شعور الفنان لا يوصف حين يتم تكريمه بعد عمر من العطاء، خاصة أن يكون التكريم من خلال السيدة الأولى.

وأضافت فردوس عبد الحميد، أن المرأة تمر بأجمل عصورها في عهد الرئيس السيسي، ولحظة التكريم كانت من أسعد لحظات حياتي، وفوجئت بالدعوة من القائمين على الاحتفالية ولم اكن أتوقع ان أكون ضمن السيدات المكرمات.



وأشارت إلى أن الدولة المصرية ألقت الضوء على الشخصيات النسائية المصرية وبدأت تهتم بكل النماذج المضيئة من المصريات المكافحات لرفعة مجتمعهن في كل المجالات ومن كل الأعمار.