النائب أيمن أبو العلا: التقدم بطلبات التقنين يسهم في حل مشكلة وضع اليد

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يعلم عدد الوحدات المغلقة وعددالوحدات المؤجرة بشكل فعلي بين المالك والمستأجر.

وقال أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن معظم تلك العقود لم تغير ولم تنتهي العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر ، مؤكدا أن البرلمان المصري تصدى للعديد من القضايا الهامة ابرزها قانون الإجراءات الجنائية وقانون المسئولية الطبية واخيرا موضوع الايجار القديم.

وتابع عضو مجلس النواب، كثير من اهالينا في المناطق الحدودية خاصة في منطقة الواحات البحرية، قاموا بوضع أيديهم على قطعة أرض، وقاموا بالزراعة، أو تم البناء عليها، لذا كنا في حاجة إلى حماية أملاك الدولة من خلال القوانين.

وناشد أيمن أبو العلا، الأهالي بألا تتأخر عن التقديم بطلبات التقنين، فى جميع المحافظات، وكذلك أناشد الحكومة بتسهيلات لإنهاء ذلك الملف نهائيا.



