قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجو حر.. طالبة ثانوية عامة تحضر امتحان اللغة الإنجليزية بمروحة
الجو حر.. طالبة ثانوية عامة تحضر مروحة خلال أدائها امتحان اللغة الإنجليزية
ننشر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة تشمل السجائر والمركبات والعصائر والبترول
قرار جمهوري.. الرئيس السيسي يعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
متخصص: الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار
مانشستر سيتي يحلق بالأرقام.. الأكثر تسديدًا وتسجيلًا في مجموعات مونديال الأندية 2025
رئيس النواب يمازح الأعضاء بسبب كثرة تحركهم: "الكراسي مش مريحة ولا إيه"
سعر شيري تيجو 8 برو 2023 في مصر
يامخرجة يا شاطرة..أحمد زاهر يهنئ ابنته بأول تجربة إخراج لها
الضرائب: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
كل ما تريد معرفته عن مواجهة منتخب مصر أمام ألمانيا بمونديال شباب اليد
«مانحي أمل» تنطلق من قلب المتحف القومي للحضارة.. و«عابدين» يستعد لحفل مونت كارلو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العلا: سكان الواحات يعيشون تحت تهديد مستمر.. والحكومة مطالبة بالحل

النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد  النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن منذ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب ، وكان هناك معوقات أمام تنفيذه، مستشهدا بمشكلات أهالى منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يعانون من التهديد المستمر وعدم الاستقرار الاجتماعي ، حيث يقيمون على قطع صغيرة من الأراضى بنوا عليها منازلهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.

وأضاف أبو العلا، فى التعديلات المقدمة، تطرقنا الى تلك المشكلة،  ولكن أريد ان أنبه الحكومة إلى ضرورة تفادى اخطاء تطبيق القانون السابق، داعيا الحكومة، لمراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية، مشيرا إلى أن منطقة الواحات تبعد 400 كيلو متر عن محافظة الجيزة، فى الوقت الذى تبعد عن منطقة الفرافرة بنحو 80 كيلو متر، والتى بها نظام تقنين مختلف عن منطقة الواحات.

وتابع النائب أيمن ابو العلا، لابد من مراعاة الجانب الاجتماعى فى تحديد اسعار التقنين، مشيرا إلى أن تقنين الوضع بناء على ذلك القانون وكذلك والمصالحات فى مخالفات البناء، سوف يضخ إيرادات جيدة للدولة حال مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية فى تحديد الاسعار.

وأضاف أبو العلا، كما أناشد هنا الأهالى بألا تتأخر عن التقديم بطلبات التقنين، فى جميع المحافظات، وكذلك أناشد الحكومة بتسهيلات لإنهاء ذلك الملف نهائيا.

الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب الواحات البحرية الجيزة النائب أيمن ابو العلا الاستقرار الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استعدادات مكاتب التنسيق وظهور الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.. تفاصيل

صورة أرشيفية

مسؤول أردني سابق: إسرائيل استهدفت منشآت إيرانية دون المساس باليورانيوم المخصب

صورة أرشيفية

محاور الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بالطيران المدني في مصر.. تفاصيل

بالصور

ليلى علوى وبيومي فؤاد.. انطلاق تصوير فيلم «ابن مين فيهم»

فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم

الفن في 24 ساعة.. ظهور باهت لشيرين عبد الوهاب بموازين ومفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد