النائب عبد المنعم إمام: مشروع قانون التعليم الجديد سيسبب حالة جدل مجتمعي كبيرة

أكد عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب، أنه فوجئنا بتعديلات على قانون التعليم، خاصة أن القانون كان ينظلم عملية التعليم في مصر سواء الدبلومات والتعليم الفي والثانوية العامة، مشيرا إلى أن القانون كان به ضمانات لسير العملية التعليمة وداء الامتحانات وغيرها.

وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مشروع قانون التعليم، قد يسبب حالة جدل مجتمعي كبيرة، مؤكدا أن القانون يمس 10 مليون أسرة في مصر، ولا بد أن يتم مراعاه سير العملية التعليمية.

وتابع ، عضو مجلس النواب، أنه فوجئت أن القانون به مادة، بأن وزير التربية والتعليم يحتاج تفويض من مجلس النواب لالغاء نظام الثانوية العامة ويحب بديلا لها نظام البكالوريا، إضافة إلى عمل شهادات معادلة والتعديل في التعليم الرئيسي وهو أمر كبير قد يؤثر على التعليم بشكل كامل.