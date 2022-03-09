الدفاع الأمريكية: إرسال مقاتلات للجيش الأوكراني سيزيد التصعيد ..فيديو

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة لن يضيف كثيرا وسيتسبب في زيادة التصعيد.

وأضاف “كيربي”، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع الامريكي أبلغ نظيره البولندي أن واشنطن لا تدعم نقل مقاتلات إلى أوكرانيا.

وتابع أن أوكرانيا بحاجة لمضادات جوية وأخرى للمدرعات، ولكن نعارض إرسال مقاتلات الى الجيش الأوكراني.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن واشنطن لا تطور أسلحة بيولوجية أو جرثومية وليس لينا معلومات عن وجود مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا.

