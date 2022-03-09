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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة توجه رسالة للمرأة: خليكي دايماً متفائلة وقوية مهما حصل

صدى البلد

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة فخر واعزاز بالمرأة بمناسبة يومها العالمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت حلا شيحة “بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت اني حابة اشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته… اد ايه دور المرأة في اسرتها و مجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اي حاجة تانية”.

وتابعت: “حابة اوجه رسالة لكل ام كوني فخورة إنك أُم و انك قادرة انك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة ،خليكي دايماً متفائلة و قوية مهما حصل، الامومة اغلي من اي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب و الحنان و الاحتواء في زمن بقي اصعب من اللي قبله.. اعملي حاجة بتحبيها و حبي نفسك اولا وربي اولادك علي الاخلاق و القيم الجميلة مهما اتريقوا او قالوا او عملوا العكس”.
 

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بـ200 جنيه.. حلا شيحة تعلن عن مبادرة لمساعدة عمال النظافة

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بين الظهور والاختفاء.. هل اعتزلت حلا شيحة الفن نهائيًا ؟

أعلنت الفنانة حلا شيحة عن تبنيها مبادرة لإحدي صديقاتها تهدف للتبرع بمبلغ 200 جنيه لعمال النظافة والبنزين لإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأعادت حلا شيحة نشر مقترح صديقتها عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، والذي جاء نصه كالتالي: "200 جنيه غالبًا بتبقى أقل حاجة بنصرفها، لو خارجين مع صحابنا وبتبقى خروجه، مش متكلفة كمان".

وتابعت: "200 جنيه لو اديتهم لعامل في الشارع أو unexpected tip بتاع الديلفري، أو البنزينة أو عامل نظافة أو جنايني، ممكن يفضل مش مصدق نفسه، ويفضل فرحان بقيت الشهر، هو متوقع أقصى حاجة من 10 لـ 20 جنيه، بس 200 جنيه ده رقم محترم بالنسبة له، وحقيقي مش هتفرق معانا، لو مخرجناش المرة دي وأكلنا في البيت".

واختتمت "حلا"، وكتبت: "صح جدًا بدل ما نبص على المبلغ اللي طالع، نبص على المكسب أكيد عند ربنا كبير جدًا".

كانت آخر أعمال حلا شيحا قبل اتخاذها قرارا بالابتعاد عن الحياة الفنية مشاركتها في بطولة فيلم «مش أنا» مع تامر حسني، وشاركهما البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، فايز المالكي وعصام السقا، من إخراج سارة وفيق.

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