الفنان حسين الشريف: معاشي 700 جنيه ومحل السوبر ماركت بيسليني.. فيديو

قال الفنان حسين الشريف، أنه قام بعمل أكثر من 350 دور فنى وأخر عمل له كان عام 2012، ومن ثم بعدها قام بفتح سوبر ماركت بمرسى مطروح، قائلاً:ط أنا فاتح السوبرماركت يسلينى".

وأضاف “ الشريف”، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن بداية فى الفن كانت من السبعينات وابتعد عن التمثيل لأنه لم يتم ترشيحة بعد ذلك لأدوار أخرى.

وأشار إلى أنه عضو فى نقابة المهن التمثيلية ويتقاضى معاش 700 جنية حتى الأن، لافتاً إلى أنه قدم جميع الشخصيات على الشاشة ولكن شخصية الضابط أحبها الجمهور وارتبط به.

وتابع أنه اختلف على الأجر مع المخرج الكبير يوسف شاهين ورفض العمل معه، مؤمده أنه عمل مع كبار النجوم والمخرجين فى الكثير من الأ‘مال السينمائية والدرامية.

