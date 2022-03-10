عبدالقادر: الحوار الطريقة المثلى لإنهاء المنازعات الضريبية ونقدر دور الفن في المجتمع

خلال اجتماع وقد المهن التمثيلية مع الضرائب

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم أمس عقد إجتماع مع وفد من نقابة المهن التمثيلية للتوافق على العديد من النقاط، وفتح باب النقاش لمعرفة طبيعة العمل والتحديات التي تواجه الفنانين وذلك بتوجيهات من وزير المالية للاستماع إلى مطالبهم والوقوف على سبب وجود مشكلات في آليات محاسبة بعض الفنانين والتوافق على حل مشكلاتهم، وضرورة أن يكون الحوار هو الطريقة المثلى لإنهاء أية منازعات أو مشكلات ضريبية تواجه المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع نقابة المهن التمثيلية منذ فترة ، مشيرًا إلى أن سلسلة اللقاءات ستستمر حتى يتم التوافق على كافة النقاط .



وقال عبد القادر إن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب تثمن الدور الذي يقوم به الفنانون في سبيل تشكيل وجدان المجتمع وإسعاده والارتقاء بفكره، مؤكدا على تفهم وزارة المالية والمصلحة لطبيعة عملهم، معربًا عن ترحيبه بكافة قطاعات المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب حريصة على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فيما بين الممولين ، وهدفها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون معاملة تفضيلية وفقا لأحكام القانون .

وأشار عبد القادر إلى اهتمام وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة ، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة ، وهو ما أسفر عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من القطاعات والنقابات المختلفة .



وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة لا تتوان عن حل أية مشكلات ضريبية وتبذل كل الجهد من أجل إيجاد آليات قانونية لتقليل المنازعات الضريبية بالمجتمع الضريبي ، مؤكدًا على أن مكتبه مفتوح للجميع ، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الالتزام الطوعي لدى ممولي الضرائب مع تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة وما ترتب عليها من تيسير الإجراءات أمام الممولين .



وفي سياق متصل أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة الاستماع لكافة ملاحظات المجتمع الضريبي وفتح باب الحوار والتواصل معه، فلقد بدأت سلسلة الاجتماعات مع نقابة المهن التمثيلية منذ أول فبراير الماضي و تم عقد أكثر من اجتماع، وبدأنا بالفعل التحرك في هذا الاتجاه منذ فترة ونقوم الان بإجراء كافة المناقشات للتوافق على جميع النقاط و التوصل لبرتوكول مناسب يعالج مشكلاتهم و يتوافق مع صحيح القانون

وأضاف محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس المصلحة والمشرف على المراكز الضريبية أن مصلحة الضرائب تتعاون مع كافة الممولين وتقدم لهم الدعم الفني اللازم وتعمل على تقديم ونشر الوعي الضريبي بكافة الوسائل، موضحًا أن مصلحة الضرائب خصصت مركز كبار ممولي المهن الحرة لتقديم الخدمات الضريبية لممولى المهن الحرة ومنهم فناني مصر ( القوى الناعمة) ، ويتم التعاون معهم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة ، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.



وقال ممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، والذي يضم المهن الحره من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين و المحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، مع حرص المركز على تقديم كافه التيسيرات، والدعم للممولين، وأن رسالة المركز الأساسية هى طمأنه المهن الحرة و حل أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم، والهدف الرئيسي للمركز هو مساعدة الممولين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.



وأوضح وفد نقابة المهن التمثيلية والذى كان من الحاضرين فيه الفنان إيهاب فهمي وكيل نقابة المهن التمثيلية، والفنانة بشرى، والفنانة لقاء سويدان"، في بداية الاجتماع المشترك أمس مع رامي يوسف مساعد وزير المالية ومحمد ماهر مستشار رئيس مصلحه الضرائب و ممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومها علي مدير وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن ما تردد بوسائل الإعلام ليس مقصود منه الإساءة على الإطلاق، معربين عن اعتزازهم بجميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.



وأكدوا خلال اللقاء أنهم من خلال التعامل مع المصلحة لمسوا مدى التعاون والمساعدة التي يقدمها العاملون، مؤكدين كذلك أنه من خلال الاجتماعات التي تمت مع قيادات المصلحة وجدوا أن المناقشات معهم تتسم بالمرونة والرغبة في التوصل لحلول للمشكلات، قائلين إن مصلحة الضرائب المصرية مصلحة عريقة وتقوم بدور هام في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة مثمنين دور جميع العاملين بالمصلحه اهم مصلحه ايراديه بالدولة وجميع الفنانين لديهم رغبة حقيقية في الالتزام الضريبي ودفع ما عليهم من ضرائب بشكل منصف وعادل .