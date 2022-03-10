وفاء سالم: في ناس خدت مني أدوار في الفن وأنا متكلمتش.. فيديو

قالت الفنانة وفاء سالم، إن النجم المصري محمد صلاح، له تأثير كبير إيجابي على الناس بطريقة كبيرة، مؤكدة "انا عملت لمحمد صلاح هاشتاج "بعنوان بحبك محمد صلاح".

وأضافت وفاء سالم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الغيرة شيء إنسانى وإحنا بشر سواء انا بغير أو غيري هو اللي بيغير ده طبيعي في الحياة عموما".

وتابعت وفاء سالم، أن كل ما إنسان بيطلع سلمة بيلاقي قوة بتسحبه للخلف، وفيه ناس خدت مني أدوار في الفن، وانا متكلمتش وخدت الموضوع عادي".

وأشارت وفاء سالم إلى أن “أنا عايشة بالناس وعلشانهم ولازم أهتم بأدق التفاصيل في حياتي الفنية والشخصية”.