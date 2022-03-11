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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع عثمان محرم بالهرم يستغيثون من انتشار القمامة المسببة للأمراض

صدى البلد

سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع عثمان محرم متفرع من شارع الهرم بأرض شركة البيبسى الطالبية هرم التابعة إلى محافظة الجيزة، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة والحيوانات النافقة وبقايا الهدم، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».
 

وقال المواطن هانى صادق، في استغاثته لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، "نعاني من تراكم تلال القمامة ووجود الحيوانات النافقة التى تهدد حياتنا، وتؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".


وأَضاف  "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا ندفع رسوم نظافة باستمرار.. فأين هي النظافة".


وتابع "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".


وناشد الأهالي، عبر "صدى البلد"، المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة والحيوانات النافقة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01114095889

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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