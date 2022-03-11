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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سموكينج تاير تستعرض قدرات جاجوار إف بيس SVR .. فيديو

سموكينج تاير تستعرض
سموكينج تاير تستعرض قدرات جاجوار إف بيس SVR .. فيديو

تعتبر شركة جاجوار واحدة من كبار مصنعي السيارت حول العالم، حيث تقدم نخبة عالية الأداء من الطرازات القوية والمتنوعة، ابرزها فئة السيدان الفاخرة، إلى جانب اطلالة الهاتشباك المميزة، وايضًا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

جاجوار إف بيس SVR 2022

وتعد السيارة جاجوار إف بيس SVR 2022 واحدة من اقوى الاصدارت التابعة لتلك الفئة، والتي تحمل الكثير من التقنيات المميزة وعالية الأداء، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية ذات الجنوط الرياضية المروحية والتي تأتي اللون الاسود اللامع.

 

وفي هذا السياق امتعت قناة TheSmokingTire المتخصصة في مجال استعراض السيارات محبي السيارة جاجوار إف بيس SVR 2022، وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE تقدم الكثير من التفاصيل الخاصة بهذه السيارة الرياضية.

 

دعمت السيارة جاجوار إف بيس SVR 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 5000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكي الأداء طراز ZF من 8 سرعات.

 

وتمتلك السيارة جاجوار إف بيس SVR 2022 اطلالة خارجية انيقة مع طلاء باللون الاحمر المميز، بالاضافة إلى منظومة عادم رباعية ذات مظهر مزدوج، إلى جانب سوبلير رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، ومنظومة من الشبكات الأمامية المتعددة المقاطع يتوسطها شعار جاجوار المميز، مع مصابيح عدوانية المظهر.

 

وتقدم أسعار السيارة جاجوار إف بيس SVR 2022 داخل اسواق الولايات المتحدة بقمة تبدأ من 85 الف دولار.

جاجوار SUV جاجوار إف بيس SVR 2022 جاجوار إف بيس السيارة جاجوار

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