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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رشا ابو شقة تناقش التحيز الجنسي والعنف ضد المرأة بالبرلمان الأفريقي برواندا..صور

دورة الاتحاد البرلماني
دورة الاتحاد البرلماني الإفريقي برواندا

شاركت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في افتتاح الدورة الـ٧٧ للاتحاد البرلماني الإفريقي في العاصمة الرواندية كيجالي، إذ تشغل "أبو شقرة" نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد.

وأشادت النائبة، في كلمتها نيابة عن الوفد المصري، بالجهود المصرية في مجال تمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتوجهت بالشكر إلى رواندا "بلد الألف هضبة" على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للجميع، قائلة: "بصفتي نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي أرحب بكل نائبات إفريقيا، وأقول لهم كل عام وأنتن بخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة".

وأضافت النائبة: "احتفلنا في مصر بيوم المرأة العالمي برعاية وتشريف السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتم تكريم النماذج المصرية الملهمة"، مؤكدة أن "المرأة عصب المجتمع وأساس ازدهاره، وبمناسبة تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، اقترح أن تكون هناك ورش عمل وندوات في دول القارة لشرح كيفية استفادة المرأة، خاصة صاحبات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من هذه الاتفاقية".

ويناقش الاتحاد البرلماني الإفريقي في دورته الحالية مجموعة من القضايا المهمة، على رأسها المشاركة في إطلاق الدراسة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي بشان التحيز الجنسي والتحرش والعنف ضد المرأة في البرلمانات الإفريقية، ومساهمة البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الحكم الرشيد، وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية من أجل التحول الاقتصادي لإفريقيا.

البرلمان مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رواندا law Government

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