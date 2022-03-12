عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: جريمة ختان الإناث عنف ضد المرأة

ختان الاناث
ختان الاناث

قالت النائبة د. إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن "ختان الإناث"، من العادات المتوارثة في البلاد الشرقية، وعلى الرغم من اعتباره جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وأنه يهدد حياة الفتيات ويتسبب في أضرار بالغة على الفتاة سواء الصحية والنفسية، إلا أنه ما زالت هناك العديد من عمليات الختان تجري في الأرياف والقرى، بسبب قلة التوعية الصحية الكافية حول أضرار هذه العادة على الفتيات.

جاء ذلك على هامش مشاركة د. إيناس عبد الحليم بأعمال المائدة المستديرة التى انعقدت حول الشراكة والتنسيق ما بعد تعديلات قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأكملت عضو مجلس النواب: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن ختان الإناث بمثابة تشويه جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية للأنثى دون وجود أسباب علاجية، ولا يعود بمنافع صحية على الأنثى، في حين يعرضها للمشاكل الصحية والنفسية، بجانب كونه نوعا من أنواع العنف ضد المرأة.

وأردفت عضو مجلس النواب: البرلمان أصدر العديد من التعديلات على القوانين لتغليظ عقوبة الختان، وصدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".

وفى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان  بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام.

ثم قام بتغليظ العقوبة مرة اخرى، حيث جرى استبدال عقوبة عزل الطبيب مرتكب تلك الجريمة من ممارسة الممهنة، لتصبح الحرمان منها.

وختمت د. ايناس عبد الحليم حديثها، بأن ختان الإناث يؤدي إلى حدوث صدمة عصبية للفتيات وزيادة الاحتقان في الحوض مع آلام شديدة في الحيض ونزيف، وكذلك تشويه الأعضاء الخارجية وزيادة الأنسجة الليفية ما يؤدي إلى آلام شديدة أثناء العلاقة الزوجية، أو البرود الجنسي لبعض الفتيات، وتعسر الولادة الطبيعية، مؤكدة أن ختان الذكور له فوائد بلا أضرار لكن للإناث أضرار بلا فوائد، وآثاره الجانبية خطيرة ومتعددة.

ختان مجلس النواب وزير الصحة ختان الإناث الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

"ذروة عدم الاستقرار"..الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

بعد حريق داخل الشقة| نقل الفنان نور محمود وأسرته للمستشفى

انكسار الموجة الخامسة.. الصحة: تغيير موعد إصدار بيان كورونا ليكون أسبوعيًا

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 مارس 2022

بعد فترة من الغياب.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

بعد ارتفاع أسعاره.. ما الدول التي تملك أكبر مخزون ذهب في العالم؟

أوكرانيا تستبعد انضمام بيلاروسيا لهجمات روسية جديدة ضدها

لمواجهة جشع التجار.. الزراعة: البلح بـ8 جنيهات والدواجن بـ45 واللحوم بـ 65|فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ما صحته وحكم إنكاره؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

جثمان شخص آخر.. سيدة تزور قبر زوجها المتوفي لمدة 27 عاما بالخطأ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ