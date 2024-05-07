حتحوت يكشف عما دار داخل غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام سموحة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عما دار داخل غرفة خلع ملابس نادي الزمالك، بعد الهزيمة أمام سموحة السكندري، مساء الأحد بالدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن هناك حالة من الحزن سيطرت على غرف ملابس الزمالك، بعد الهزيمة أمام سموحة ، وظهر الحزن على أكثر من لاعب، أبرزهم محمد عواد وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، وتحدث الجهاز الفني معهم عن ضرورة الخروج من تلك الحالة، والاستعداد لمباراة نهضة بركان

وأوضح حتحوت، إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اجتمع مع لاعبيه، عقب نهاية المباراة وطالبهم بعدم التفكير في نتيجة اللقاء ونسيان ما حدث، مؤكدا أن الهزيمة واردة في كرة القدم وليست نهاية العالم، معترفا بأنه المسؤول الأول عن الهزيمة .

وطالب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لاعبي الزمالك بقفل صفحة الهزيمة أمام سموحة والتفكير في مباراة نهائي الكونفدرالية من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

