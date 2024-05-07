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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على 16 متهما في استعراض القوة بالتبين

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 16 متهما لقيامهم بأعمال البلطجة واستعراض القوة خلال مشاجرة في التبين.

أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة استعراض قوة ومشاجرة بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1570 لسنة 2023 جنايات التبين المقيدة برقم 2880 لسنة 2023 كلي حلوان، قيام المتهمين بقيامهم باستعراض القوة والتعدي بعضهما على بعض بالأسلحة البيضاء.

وتبين من التحريات، أن المتهمين «الأول والثاني والثالث» تعدوا على أحد المجني عليهم، بأن أبطحوه أرضًا وغمسوا وجهه بالرمل، ما أدى إلى إصابته.

القاهرة التبين استعراض القوة التجمع الخامس تحقيقات النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة

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