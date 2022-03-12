بعد ارتفاع أسعاره.. ما الدول التي تملك أكبر مخزون ذهب في العالم؟

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الزيادة العالمية في الذهب، حيث تسببت في ارتفاع أسعار المعدن النفيس في مصر بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 8 و10%، منذ اندلاع تلك الحرب.

يلعب الذهب دورًا هامًا في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، باعتبارها أهم المالكين للمعدن الأصفر، الذي يحتفظ به كمستودع للقيمة وضمانًا لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.

انخفاض احتياطيات الذهب العالمية

انخفضت احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 12 طنًا في شهر يناير الماضي، في استمرار للتبديل بين صافي المشتريات والمبيعات في الأشهر الأخيرة، حيث كان الجزء الأخير من الانخفاض في يناير الماضي ناتجًا عن عمليات بيع كبيرة من كازاخستان بلغت 17 طنًا، وروسيا 3 طن، وبولندا 2 طن، وأوزبكستان 1 طن، ومنغوليا 1 طن.

دول العالم المتصدرة في احتياطيات الذهب

شكلت احتياطيات البنوك المركزية للدول العربية من الذهب نحو 3.85%، من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم باحتياطيات الذهب، والتي بلغت 8133.5 طن.

أكثر الدول العربية في احتياطيات الذهب

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول في احتياطيات الذهب، حيث بلغت 323 طنا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تليها لبنان بمقدار 286 طنا، ثم الجزائر باحتياطات بلغت 173.6 طن، ثم ليبيا 116.64 طن، والعراق 96.42 طن.

وتأتي مصر في المرتبة السادسة، لتوافر احتياطيات الذهب في الدول العربية، حيث تمتلك مخزون 80.91 طن، ومن بعدها الكويت 78.79 طن، ثم قطر56.73 طن، والإمارات 55.43 طن، والأردن 37.32 طن، وسوريا 25.82 طن، والمغرب 22.12 طن، وتونس 6.84 طن، والبحرين 4.67 طن، واليمن 1.56 طن، وموريتانيا 1.02 طن، وسلطنة عمان 0.02 طن، وجزر القمر 0.02 طن.

سبائك ذهب

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات، وذلك مع صعود أونصة الذهب إلى 1992 دولارا، في حين تتجه الأسعار للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، قبل الإغلاق الأسبوعي لسوق المعادن الثمينة والعملات والأسهم.

عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 880 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 7040 جنيهًا.