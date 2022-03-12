فى لقاء جماهيري حاشد..رئيس الحزب الناصري يعتمد تشكيلات القاهرة ويعلن ميعاد المؤتمر العام

قال الدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصرى ان ما فعله الزعيم جمال عبدالناصر من اجل شعبه يمثل الاعجاز ويشهد علينا صورته التى مازالت ترفع كرمزية للتحرر الوطنى فى كل ميادين الحرية من دول العالم مشيرا إلى ان الزعيم جمال عبدالناصر كان همه الاول الطبقة العمالية الكادحة وصغار الفلاحين فهى التى استحوزت على جل تفكيره فكان القطاع العام بضخامته والإصلاح الزراعي بعظمته والعدالة الاجتماعية فى ابهى صوره،بالاضافة إلى التنمية التى بداها باستصلاح الاراضى الزراعية وبناء المصانع العملاق والسد العالى وتاميم قناة السويس وهو مايتشابه اليوم مع ماتفعله الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تنهج النهج التنموى لاستكمال مسيرة ناصر فى الارتقاء بالمستوى الخدمى للنهوض بالشعب المصرى وها نحن نرى مشروع تكافل وكرامة الذى يجوب كل قرى مصر ليطور بنيتها الاساسية ناهيك عن مشاريع الإسكان الاجتماعى العملاقة وشبكة الطرق القوية التى ربطت شرق البلاد بغربها من اجل تسهيل حركة التنمية الزراعية والصناعية امام المستثمرين .

وأكد الدكتور ابو العلا على ان الأحزاب السياسيه جزء من النظام المصرى ونحن ايضا كناصريين داعمين لجهود الدولة المصرية فى شتي المجالات حتى وإن كان لنا رؤية فى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكننا نتفهم الظرف التاريخى الذى تمر به البلاد ومايحاك بها من مؤامرات خارجية من اجل النيل من وحدتنا واستقرار امننا الذى هو فى الاساس من امن وطننا العربي من المحيط للخليج.



من جهة اخرى اعلن الدكتور محمدا ابو العلا عن ميعاد المؤتمر العام للحزب والذى تحدد الجمعه 18 مارس الجارى كى يعلن عن قيادات ناصرية واعية ومدركة لاهمية وطبيعة المرحلة المقبلة في تاريخ البلاد وقد انهى المؤتمر التنظيمي الحاشد اعماله بانتخاب لجنة محافظة القاهرة وانتخاب مصطفى الشناوى امينا لها.