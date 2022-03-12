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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية يشارك في التصفيات النهائية للمسابقة العالمية ( ISEF)

المشاركين في المسابقة
المشاركين في المسابقة isef

تشارك مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة ( ISEF)  2022 بعد تأهل عشرة مشاريع مقدمة من طلاب خمس إدارات على مستوى المحافظة بمشاركة ستة عشر طالب وطالبة .

حرصت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية على الالتقاء بالطلاب أصحاب المشاريع العشرة قبل توجههم للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر اليوم للمشاركة في التصفيات النهائية حيث نقلت لهم تحية وتقدير وتهنئة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم  في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة المنوفية على المستوى الدولي تمهيدا لتمثيل مصر في التصفيات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية كما قدمت الشكر والتقدير للمشرفين والمدربين أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمنوفية والمشرفين للطلاب بالمدينة التعليمية متمنية  لهم التوفيق والسداد .

يذكر أن هذه المسابقة تعد اكبر مسابقة  دولية للعلوم والهندسة  "Intel "ISEF International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 21 مجالا بحثيا حيث يشارك الطلاب الفائزين بالمشاريع الآتية : ( شريط من أجل صحتك ــ سي سي بي آي إلـ - 2 ــ بناء صديق للبيئة ــ طاقة الأمواج ــ بدلة أمان ذاتية التنفس ــ رفع كفاءة الألواح الشمسية عن طريق تطوير المتتبع الشمسية ــ البوابة بالأشعة الفوق بنفسجية ــ المساعد المغناطيسي المطور ــ تنقية واستخدام المحلول الملحي ــ النجاة ).

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية تعليم المنوفية ISEF

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