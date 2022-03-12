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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالأبيض والأسود.. جويل مردينيان تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان، جمهورها مجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،


وظهرت "جويل" في الصور بإطلالة جريئة بتقنية الأبيض والأسود، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، الذى كشفت عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها .


وتحدث الإعلامية اللبنانية "جويل مردينيان" عن حياتها الشخصية، قائلة: " أنا شخصية خجولة للغاية وصريحة وطموحة وصادقة، متابعة: " شخصيتي على السوشيال ميديا مختلفة تماما عن شخصيتي الحقيقية.

 

وأضافت "جويل مردينيان" ، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،:" بخاف من الظلم وبخاف أظلم أي شخص"..متابعة: " بحب التقدير المعنوي واهتمام الآخرين بما أقدمه وتقديره لمجهودي".


واسترسلت: " لو كنت مصرية كنت هشجع الأهلي.. وبحب أكل كشري وفتوش".


وتابعت: "دائما ما أدعو العالم لدعم فكرة تبني الأطفال، أنا أتبنى طفلا والآن أصبح من أهم أفراد العائلة، وكنت أتمنى أن أتبنى طفلا منذ صغري، وبالفعل تمكنت من تحقيق هذا الحلم".

 

ولفتت إلى أنها تأمل أن تصبح ملاجئ الأيتام فارغة، وأن يحصل كل الأطفال على منزل وأسرة، معقبة: "تلك هي مبادرتي الخاصة بحماية الأطفال".


وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا، و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .


وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 


 

إطلالة جويل مردينيان الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان اطلاله جريئه بالابيض والاسود السوشيال ميديا

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