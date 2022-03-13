مستشار رئيس الجمهورية يكشف الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين عوض مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن هذه المرحلة تشهد استقرار وانخفاضا مستمرا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وهذا ينتج عنه قله أعداد المصابين بالمستشفيات.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن الفترة الماضية، اشتبكت الموجة الخامسة مع الرابعة ومتحور أوميكرون كان الأكثر انتشار ويتميز أن المصاب به كان من الممكن أن ينقل العدوى ل ١٧ شخصا ما ادي الي زيادة أعداد المرضي والإمارات لا تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي وهى كانت تتشابه مع الانفلونزا الموسمية بارتفاع درجات الحرارة وحرقان الزور وسعال.

وكشف ان نسب الحالات التي كانت تصاب بالتهاب رئوية كانت أكثر، والمناعة المكتسبة ووجود التحصينات واستيعاب كيفية علاج المرض والتعامل معه كانت مهمة لتقليل حجم الاصابات .