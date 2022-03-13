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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

زاهي حواس يفتتح معرضي عز الدين نجيب وفكري حسن بجاليري ضي

صدى البلد

افتتح الدكتور زاهي حواس والناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء أمس السبت، بأتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي بالمهندسين، معرضي الفنان عز الدين نجيب والعالم الأثري فكري حسن، وسط حضور جماهيري كبير ويستمران لمدة شهر.

 

المعرض الأول للفنان الكبير عز الدين نجيب استيعادي بعنوان "ستون عاماً بين المقاومة والبعث"، وصاحبه  تدشين كتاب نقدي وموسوعي كبير لنجيب بعنوان "الفنان المصري وسؤال الهوية بين الحداثة والتبعية".
 

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يحتوي معرض عز الدين نجيب على أكثر من 200 لوحة رسمها في فترات مختلفة من حياته منذ بداية الستينات وحتى العام الحالي.

 

والمعرض الثاني للفنان والعالم الأثري  الكبير الدكتور فكري حسن، ويعرض فيه تجربة مميزة بخامة الورق الملون والقص واللصق، وهو مفاجأة للساحة التشكيلية بكل المقاييس بحسب تأكيد الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون.

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