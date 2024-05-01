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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تسمح لأنصار إسرائيل بالاعتداء على متظاهري وقف حرب غزة

فض ومظاهرات جامعة
فض ومظاهرات جامعة كولومبيا

قام طلاب مؤيدون لإسرائيل بالاعتداء على آخرين معتصمين داخل حرم جامعة كاليفورنيا للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


وذكرت الصحف أن الأمن لم يتحرك بالسرعة المطلوب لمنع ذلك.


ولفتت صحيفة لطلاب جامعة كاليفورنيا أن أنصار إسرائيل استخدموا العنف لتفريق احتجاج مؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي.


وفضت الشرطة الأمريكية اعتصامات جامعة كولومبيا بالقوة وطلبت رئيسة جامعة كولومبيا من قوات الأمن أن تبقى في الجامعة حتى 17 مايو الجاري حتى تمنع عودة الاعتصامات مجددا.


في هذه الأثناء ذكر عمدة لوس أنجلوس  أن الشرطة تتعامل مع طلب جامعة كولومبيا  في الحرم الجامعي وسط اشتباكات.

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