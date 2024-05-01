السلطات الأمريكية تسمح لأنصار إسرائيل بالاعتداء على متظاهري وقف حرب غزة

قام طلاب مؤيدون لإسرائيل بالاعتداء على آخرين معتصمين داخل حرم جامعة كاليفورنيا للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



وذكرت الصحف أن الأمن لم يتحرك بالسرعة المطلوب لمنع ذلك.



ولفتت صحيفة لطلاب جامعة كاليفورنيا أن أنصار إسرائيل استخدموا العنف لتفريق احتجاج مؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي.



وفضت الشرطة الأمريكية اعتصامات جامعة كولومبيا بالقوة وطلبت رئيسة جامعة كولومبيا من قوات الأمن أن تبقى في الجامعة حتى 17 مايو الجاري حتى تمنع عودة الاعتصامات مجددا.



في هذه الأثناء ذكر عمدة لوس أنجلوس أن الشرطة تتعامل مع طلب جامعة كولومبيا في الحرم الجامعي وسط اشتباكات.