عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

29 يونيو.. الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق

صدى البلد

حجزت محكمة استئناف 6 أكتوبر، الاستئناف المقدم من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له، إلى جلسة 29  يونيو للحكم. 

في 22 أغسطس 2022، توجهت سيدة تدعى “أ. ح” إلى قسم الشرطة، لاتهام اللاعب إسلام جابر بزواجه منها عرفيًا وحملها منه، إلا أنه سرق عقد الزواج الذي يثبت حقوقها، وحقوق الجنين الذي تحمله في أحشائها، ورفض الاعتراف بأي حقوق لها.

باشرت النيابة التحقيقات في تلك الواقعة، واستمعت لأقوال الشاكية، ومن ثم وجهت للاعب تهمة الاستيلاء على ورقة الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب.

وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حيال الواقعة، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، ومن ثم أُحيلت القضية لنظرها أمام القضاء.

وفي يناير 2023، قضت محكمة جنح الهرم، بمعاقبة اللاعب إسلام جابر بالسجن عاما مع الشغل، في القضية رقم 57069 بعدما اتهمته فتاة بالزواج منها عرفيًا، وسرقة عقد الزوج وإنكار نسب الطفل، وإلزامه بالمصاريف، كحكم أول درجة يحق له الاستئناف عليه في الموعد القانوني المحدد.

دعوي اثبات نسب إثبات نسب طفل اسلام جابر لاعب الزمالك السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

موضوعات متعلقة

مفيش شبهة وخسائر بالملايين|مفاجآت في تقرير الأدلة الجنائية حول حريق أستوديو الأهرام

النيل ابتلعه أمام أصدقائه.. انتشال جثة طـ ــفل غرق أثناء السباحة بأطفيح|صورة

15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

على الطريق السياحي.. سيارة تدهس شابا في الهرم

علياء تطلب الخلع من زوجها: «مدمن مواقع وحشة ومش مركز معايا»

اليوم.. محاكمة 7 متهمين لاستعراض القوة والبلطجة في الجيزة

طردوني من الشغل.. اعترافات المتهم بإضرام النيران في صيدلية الشروق

ترشيحاتنا

دخل يلهو بالألعاب بمحطة وقود بالقاهرة وخرج جثة.. ما قصة الطفل أنس؟

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

المرشد الإيراني: ملف غزة أصبح أهم مسألة في العالم اليوم

29 يونيو.. الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق

السيسي: عمال مصر تعاهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فيديو

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ