محمد جاد : نثق فى قدرة كيروش على إعادة المنتخب للمسار الصحيح

قال الإعلامى محمد جاد مقدم برنامج صباح البلد، إن هناك حالة ارتباك وتذبذب فى أداء مستوى القطبين الأهلى والزمالك ،وقد ظهر بوضوح فى بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وعبر محمد جاد ، خلال حلقته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، عن ثقته الشديدة فى أداء كيروش المدير الفنى للمنتخب المصرى وقدرته على إعادة المنتخب للمسار الصحيح فى مباراتيه أمام السنغال بتصفيات كأس العالم .

وأشار محمد جاد ، إلى أن كيروش استطاع بجدارة الوصول للحل الأنسب والخطط الجيدة من تشكيل اللاعبين وتحفيزهم خلال بطولة أمم إفريقيا وصعدنا للنهائي رغم اخفاقنا فى مباراة النهائى أمام منتخب السنغال .

