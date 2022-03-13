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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الناتو: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية بعد غزوها لأوكرانيا

فارون أوكرانيون من
فارون أوكرانيون من المعارك

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية بعد غزوها لأوكرانيا وأن مثل هذه الخطوة ستكون جريمة حرب ، وفقًا لمقابلة في صحيفة فيلت أم سونتاج الألمانية.

نقل فيلت ام سونتاج عن ستولتنبرج قوله: "في الأيام الأخيرة ، سمعنا مزاعم سخيفة حول مختبرات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" ، مضيفًا أن الكرملين كان يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.

تابع "الآن بعد أن تم تقديم هذه الادعاءات الكاذبة ، يجب أن نظل يقظين لأنه من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب".

ونقل عن ستولتنبرج قوله: "سيكون ذلك جريمة حرب"، مشيرًا بذلك إلى احتمالية استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقبل ذلك ، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف ، حيث أيقظت صفارات الإنذار السكان مرة أخرى صباح الأحد.

قال "إذا قرروا تفجير القنابل  ومحو تاريخ هذه المنطقة ببساطة ... وتدميرنا جميعًا ، فعندئذ سيدخلون كييف".

تابع  زيلينسكي  "إذا كان هذا هو هدفهم ، فدعهم يدخلون ، لكن سيتعين عليهم العيش على هذه الأرض بأنفسهم".

ولفت  إلى إن حوالي 1300 جندي أوكراني قتلوا، وحث الغرب على المشاركة بشكل أكبر في مفاوضات السلام.

 

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