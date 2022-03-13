عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

صدى البلد

أعلن المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ريال مايوركا في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد وريال مايوركا غدًا، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "بالما دي مايوركا" بقيادة الحكم، خوسيه سانشيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بينما يأتي منافسه في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

قائمة ريال مدريد ضد ريال مايوركا
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فويدياس.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، كامافينجا.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، بيل، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

الرئيس يوجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح لتشجيع المزارعين

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وتوفيرها بالمحافظات

ما هي أدعية النصف من شعبان؟ .. 5 أسرار لا يعرفها كثيرون

لزيادة نسبة الأراضي الزراعية .. السيسي يوجه باستكمال مشروع مستقبل مصر

مكافأة 1000 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان ولظروف كورونا

سفير مصر في ماليزيا يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية على أرض الوطن

تنفيذا لتوجيهات السيسي ..تأسيس "التحالف الوطني " لتوحيد جهود العمل الأهلى بشأن حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

بريطانيا.. مخطط لإنشاء مدينة سكنية لاستيعاب آلاف النازحين الأوكرانيين

طريقة عمل البط في رمضان بأشهى الوصفات

فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ