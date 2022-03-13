انشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ريال مايوركا في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد وريال مايوركا غدًا، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "بالما دي مايوركا" بقيادة الحكم، خوسيه سانشيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بينما يأتي منافسه في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

قائمة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فويدياس.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، كامافينجا.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، بيل، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز.