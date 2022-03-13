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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدء فعاليات البرامج التدريبية للعاملين بالتأمين الصحي ومديرية الصحة في بني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوي، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لحضور فعاليات  البرنامج التدريبي للعاملين بالتأمين الصحي ومديرية الصحة.

كما حضر بدء االفعاليات، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى المهنى،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع  الهيئة العامة للتأمين  الصحي بمحافظة بني سويف.

ونقل "د.عاصم سلامة" تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،للمشاركين في البرامج التدريبية، مشيراُ إلى أهمية التدريب بهدف تحسين أداء وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة،خاصة في ظل الظروف الحالية وما يرتبط بها من جهود تنفذها الدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومايستلزمه من تكثيف الجانب التوعوي لدى المواطنين بالأمراض وكيفية مكافحتها ومتابعة التحديات أولاً بأول.

وثمن “سلامة” الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة وقطاعات الوزارة  وما يبذله عناصر المنظومة الصحية في هذا الجانب.

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من جانبه أكد مساعد الوزير  لشؤون التعليم الطبى، على أهمية التعليم والتدريب المستمر وخصوصا مع انتشار جائحة كورونا بإستخدام تقنيات التحول الرقمي والتعليم والتدريب عن بعد وكذلك متابعة أحدث الأبحاث والدراسات لتقديم الخدمة الطبية  بالجودة المطلوبة فى ظل تطبيق  منظومة التأمين الصحى الشامل والعمل على تطوير كافة قطاعات الوزارة.

في المقابل أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان على الدعم النوعي والكبير ،الذي تقدمة الوزارة  في مجالات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية والتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة سواء في الجانب الوقائي والعلاجي

من جانبه أشاد مدير فرع التأمين الصحى بالتكامل بين عناصر ومكونات المنظومة الصحية والتعاون المشترك بين المديرية وفرع الهيئة ببني سويف فى كافة المجالات، لاسيما في مجالات التدريب والتعليم المستمر،خاصة مع تخصيص مستشفى تأمين بني سويف عزل كامل خاصة جائحة كورونا ومتابعة أحدث الأساليب المتطورة للعلاج،وأهمية الدعم من قطاع التدريب بالوزارة والإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى

وتضمنت الفعاليات عقد حزمة من البرامج التدريبية، والتي تناولت معايير هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR ومعايير السلامة الوطنية NSR ، Diabetes from A to Z، Hypertension from A to Z, interactive cases،بقاعة التدريب بمبنى الهلال بمشاركة  100 من مختلف الفئات المستهدفة،بالإضافة إلى  برنامج تدريبي  بقاعة مستشفى التأمين الصحى.

قام بالتدريب :الدكتور أحمد  إسماعيل، الدكتور أحمد محيي الدين مدرسي باطنة بكلية الطب جامعة بنى سويف، والدكتورة إيمان أبوعوف مديرة إدارة الجودة بمديرية الصحة.

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