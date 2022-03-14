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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للمرأة عدم مسح شعرها عند الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “لا أمسح على رأسي عند الوضوء فهل ذلك يصح؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن الوضوء شرط لصحة الصلاة إذا كان الإنسان غير متوضئ.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الوضوء له أركان وهي النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين.

 وأوضح أمين أنه فى مسح الرأس ليس لازما أن أصب الماء على شعرى، فمن الممكن أن أبلل أطراف أصابعي وأمسح رأسي.

 ونوه أمين الفتوى إلى أن المسح يمكن أن يكون من مقدمة الرأس أو من على اليمين أو من على اليسار أو من الخلف أيا كان، فليس شرطا أن أصب الماء على شعرى أو أمسح الرأس كله، بل يكفى أن أمسح 3 شعرات أى ما تيسر من الرأس.

وأكد أمين الفتوى أنه ينبغى على الإنسان في الوضوء أن يبلل أطراف أصابعه ويمسح على رأسه فى أى منطقة يكفى، أما عدم المسح مطلقا فلا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ".

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هل تؤثر صبغة الشعر على صحة الوضوء

هل تؤثر صبغة الشعر على صحة الوضوء .. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: إن صبغة الشعر لا تؤثر على صحة الوضوء لأن الشأن فيها أنها لا تعمل جسما حائلا يمنع من وصول الماء إلى الشعر.

ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عاشور"، : من شروط صحَّة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة، ثم أوَضَّح العلماء أن ضابط هذا الحائل - الذي يمنع وصول الماء إلى عضو الوضوء - يكون بالنظر إلى طبيعة هذا الحائل : هل له جِرمٌ - وهو ما يمكن أن نسميه حجمًا - يمنع وصول الماء إلى البشرة ؟ فهذا مؤثر في الطهارة ، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة .

وأشار الى أنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة ، أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء ، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا.

ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج - الوضوء أظافر حكم طلاء

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