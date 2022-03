Critics Choice Awards.. تعرف على القائمة الكاملة لجوائز اختيارات النقاد

3/14/2022 4:35:00 AM

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 27، بعد تأجيله من يناير الماضي بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

تزامن موعد حفل جوائز اختيارات النقاد مع حفل توزيع جوائز البافتا السينمائية، لكن لاختلاف فروق الوقيت بين لوس أنجلوس ولندن، تواجد فارق زمني بين الحدثين الفنيين.

قدمت جمعية اختيارات النقاد عرضا مدته 3 ساعات على إحدى الشاشات التلفزيونية، وكرمت الأفضل في السينما والتلفزيون، وقاد قوائم الترشيحات كل من فيلم بلفاست و ويست سايد ستوري، فيما يتصدر مسلسل الخلافة قوائم الأعمال التلفزيونية.

وحصلت الممثلة الشهيرة كيت وينسلت على جائزة اختيارات النقاد كأفضل ممثلة عن بطولة المسلسل القصير Mare of Easttown

ونالت الممثلة الشابة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل Critics Choice Awards، منذ قليل، فيما نالت زميلتها جينيفر كوليدج نفس الجائزة في فئة الدراما.

نجحت أريانا ديبوز في الترشح للعديد من الجوائز هذا العام عن دورها في فيلم West Side Story بعد حصولها على جائزة البافتا منذ ساعات، أما جينيفر كوليدج نالت جائزتها عن مسلسل The White Lotus.

وحصلت الممثلة هالي بيري على جائزة SeeHer التي تمنح سنويا للنساء الرائدات في المجال الفني، فيما نال الممثل الأمريكي بيلي كريستال جائزة الإنجاز مدى العمر.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز اختيارات النقاد Critics Choice Awards

الأعمال السينمائية

أفضل فيلم

The Power of the Dog

أفضل ممثل

ويل سميث

أفضل ممثلة

جيسيكا تشاستين

أفضل ممثل مساعد

تروي كوتسور

أفضل ممثل مساعدة

أريانا ديبوز

أفضل ممثل صاعد

جود هيل

أفضل أداء جماعي

Belfast

أفضل إخراج

جين كامبيون

أفضل سيناريو أصلي

كينيث براناه

أفضل سيناريو مقتبس

جين كامبيون

أفضل تصوير سينمائي

The Power of the Dog

أفضل أغنية

No Time to Die

أفضل موسيقى أصلية

Dune

جوائز الأعمال التلفزيونية

أفضل مسلسل درامي

Succession

أفضل ممثل في عمل درامي

لو جونج جاي

أفضل ممثلة في عمل درامي

ميلاني لينسكي

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكين

أفضل ممثلة مساعدة

سارة سنوك

أفضل مسلسل كوميدي

Ted Lasso

أفضل ممثل كوميدي

جيسون سوديكيس

أفضل ممثلة كوميدية

جين سمارت

أفضل ممثل كوميدي مساعد

بريت جولدستاين

أفضل ممثلة كوميدية مساعدة

هانا وادينجهام

أفضل مسلسل قصير

Mare of Easttown

أفضل ممثل في عمل قصير

مايكل كيتون

أفضل ممثلة في عمل قصير

كيت وينسلت

أفضل ممثل مساعد في عمل قصير

موراي بارتليت

أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير

جينيفر كوليدج

افضل مسلسل غير إنجليزي

Squid Game

أفضل مسلسل رسوم متحركة

What If