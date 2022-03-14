Critics Choice Awards.. تعرف على القائمة الكاملة لجوائز اختيارات النقاد

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 27، بعد تأجيله من يناير الماضي بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.
تزامن موعد حفل جوائز اختيارات النقاد مع حفل توزيع جوائز البافتا السينمائية، لكن لاختلاف فروق الوقيت بين لوس أنجلوس ولندن، تواجد فارق زمني بين الحدثين الفنيين.
قدمت جمعية اختيارات النقاد عرضا مدته 3 ساعات على إحدى الشاشات التلفزيونية، وكرمت الأفضل في السينما والتلفزيون، وقاد قوائم الترشيحات كل من فيلم بلفاست و ويست سايد ستوري، فيما يتصدر مسلسل الخلافة قوائم الأعمال التلفزيونية.
وحصلت الممثلة الشهيرة كيت وينسلت على جائزة اختيارات النقاد كأفضل ممثلة عن بطولة المسلسل القصير Mare of Easttown
ونالت الممثلة الشابة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل Critics Choice Awards، منذ قليل، فيما نالت زميلتها جينيفر كوليدج نفس الجائزة في فئة الدراما.
نجحت أريانا ديبوز في الترشح للعديد من الجوائز هذا العام عن دورها في فيلم West Side Story بعد حصولها على جائزة البافتا منذ ساعات، أما جينيفر كوليدج نالت جائزتها عن مسلسل The White Lotus.
وحصلت الممثلة هالي بيري على جائزة SeeHer التي تمنح سنويا للنساء الرائدات في المجال الفني، فيما نال الممثل الأمريكي بيلي كريستال جائزة الإنجاز مدى العمر.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز اختيارات النقاد Critics Choice Awards
الأعمال السينمائية
أفضل فيلم
The Power of the Dog
أفضل ممثل
ويل سميث
أفضل ممثلة
جيسيكا تشاستين
أفضل ممثل مساعد
تروي كوتسور
أفضل ممثل مساعدة
أريانا ديبوز
أفضل ممثل صاعد
جود هيل
أفضل أداء جماعي
Belfast
أفضل إخراج
جين كامبيون
أفضل سيناريو أصلي
كينيث براناه
أفضل سيناريو مقتبس
جين كامبيون
أفضل تصوير سينمائي
The Power of the Dog
أفضل أغنية
No Time to Die
أفضل موسيقى أصلية
Dune
جوائز الأعمال التلفزيونية
أفضل مسلسل درامي
Succession
أفضل ممثل في عمل درامي
لو جونج جاي
أفضل ممثلة في عمل درامي
ميلاني لينسكي
أفضل ممثل مساعد
كيران كولكين
أفضل ممثلة مساعدة
سارة سنوك
أفضل مسلسل كوميدي
Ted Lasso
أفضل ممثل كوميدي
جيسون سوديكيس
أفضل ممثلة كوميدية
جين سمارت
أفضل ممثل كوميدي مساعد
بريت جولدستاين
أفضل ممثلة كوميدية مساعدة
هانا وادينجهام
أفضل مسلسل قصير
Mare of Easttown
أفضل ممثل في عمل قصير
مايكل كيتون
أفضل ممثلة في عمل قصير
كيت وينسلت
أفضل ممثل مساعد في عمل قصير
موراي بارتليت
أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير
جينيفر كوليدج
افضل مسلسل غير إنجليزي
Squid Game
أفضل مسلسل رسوم متحركة
What If