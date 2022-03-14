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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Critics Choice Awards .. كيت وينسلت تحصد جائزة أفضل ممثلة عن Mare of Easttown

كيت وينسلت
كيت وينسلت

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 27، بعد تأجيله من يناير الماضي بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

تزامن موعد حفل جوائز اختيارات النقاد مع حفل توزيع جوائز البافتا السينمائية، لكن لاختلاف فروق الوقيت بين لوس أنجلوس ولندن، تواجد فارق زمني بين الحدثين الفنيين. 

قدمت جمعية اختيارات النقاد عرضا مدته 3 ساعات على إحدى الشاشات التلفزيونية، وكرمت الأفضل في السينما والتلفزيون، وقاد قوائم الترشيحات كل من فيلم بلفاست و ويست سايد ستوري، فيما يتصدر مسلسل الخلافة قوائم الأعمال التلفزيونية.

وحصلت الممثلة الشهيرة كيت وينسلت على جائزة اختيارات النقاد كأفضل ممثلة عن بطولة المسلسل القصير Mare of Easttown

وتصدر فيلمي Belfast و West Side Story قوائم ترشيحات جوائز اختيارات النقاد بـ 11 اختيارا لكل منهما، فيما حصد فيلم الخيال العلمي Dune وفيلم نتفليكس The Power of the Dog 10 ترشيحات لكلا منهما. 

فيما تصدر مسلسل Succession قوائم الأعمال التلفزيونية بثمانية ترشيحات، بما فيها أفضل عمل درامي، ويليه مسلسل Squid Games بأربعة ترشيحات منها أفضل ممثل وممثلة.

ونالت الممثلة الشابة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل Critics Choice Awards، منذ قليل، فيما نالت زميلتها جينيفر كوليدج نفس الجائزة في فئة الدراما.

نجحت أريانا ديبوز في الترشح للعديد من الجوائز هذا العام عن دورها في فيلم West Side Story بعد حصولها على جائزة البافتا منذ ساعات، أما جينيفر كوليدج نالت جائزتها عن مسلسل The White Lotus.

وحصلت الممثلة هالي بيري على جائزة SeeHer التي تمنح سنويا للنساء الرائدات في المجال الفني، فيما نال الممثل الأمريكي بيلي كريستال جائزة الإنجاز مدى العمر.

اختيارات النقاد Critics Choice Critics Choice Awards كيت وينسلت Arts Entertainment

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