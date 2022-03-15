فرديناند كولي: مصر أفضل من السنغال والنتيجة خارج التوقعات

قال فرديناند كولي، نجم الكرة السنغالية السابق، إن مباراة أسود التيرانجا، أمام مصر بالتصفيات الإفريقي المؤهلة لكأس العالم، ستكون في غاية القوة.



وأضاف فرديناند كولي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مباراة مصر والسنغال صعبة وخارج التوقعات، خاصة وأن المنتخبين، قد تقابلا قبل عدة أسابيع في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتابع :" مصر ستدخل اللقاء رغبة في التأهل للمونديال، وتعويض خسارتها لنهائي كأس الأمم، وهذا سيزيد من صعوبة مهمة ساديو ماني ورفاقه".

وأكمل :" مصر تمتلك العديد من النجوم يتقدمهم محمد صلاح، في المقابل، فإن منتخب السنغال يمتلك أيضا عناصر مميزة جدا، لكن الجماعية تصب في صالح الفراعنة".

وواصل :" أتمنى أن أرى مستقبلا، منتخب إفريقي، يتمكن من التتويج بقلب كأس العالم، لقد قدم منتخب السنغال نسخة عظيمة عام 2002، وكنا قريبين من المربع الذهبي".