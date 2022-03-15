مدير تيودور بلهارس للأبحاث: المعهد شارك في حملة 100 مليون صحة

قالت دكتور حنان خفاجى، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، إنه أثناء جائحة كورونا كان المعهد له دور كبير جداً، لأنه تم طرح العلاج اللازم لهم وتحصينات لكورونا وتقديم بعض المراكز الصحية والبحثية ويخدم عليها أقسام المستشفى.

وأضافت “خفاجى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هناك معامل لتشخيص كورونا بالمعهد أيضاً، إلى جانب دورة للقضاء على فيروس سى.

وأشارت مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، إلى أن المعهد أشترك فى حملة 100 مليون صحة لاكتشاف الأمراض الكبدية، وهناك قسم باطنة للجهاز الهضمى والكبد، وغيرها من وحدة الموجات الصوتية.

وتابع مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن جراحات الجهاز الهضمى والكبد، وغيرها من زراعة الأعضاء وغيرها من خدمات مرضى الكبد، ومن أساسيات المعهد يعالج البلهارسيا التى انتشرت فى مصر.