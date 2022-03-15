انطلاق أولى ليالي السويس الثقافية بالمسرح المتنقل

انطلقت ليالي السويس الثقافية علي المسرح المتنقل بالقطاع الريفي بقرية عامر، وذلك في ضوء اهتمام الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.



وأعلن الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ان فرع ثقافة السويس تقديم عروضه المتميزة في اولي ليالي السويس الثقافية علي المسرح المتنقل بالقطاع الريفي والبداية بقرية عامر، وتم عرض لفرقة ثقافة السويس للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود غانم، التي قدمت عرضا متميزا شملت الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة.



وأضاف نبيل، أنه تم افتتاح منفذ لبيع الكتب المدعمة لأهالي القطاع الريفي لتوصيل المعلومة ونشر الفكر التوعوي والثقافة الفكرية في ابسط صورها وبنفقات بسيطة حيث أن الكتب كلها بأسعار رمزية.



يذكر أن المسارح المتنقلة تأتى ضمن استراتيجية ورؤية لمواجهة تصحيح الأفكار المتطرفة، حيث تطوف قوافل المسارح المتنقلة كل أنحاء مصر لنشر التنوير والوعى من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم أشكال الفكر والفن كافة، وتعد قفزة فى مسار تحقيق العدالة الثقافية بين أطياف المجتمع المصرى ونافذة لوصول المنتج الثقافى إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا.