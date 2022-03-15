تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية لتصنيع الشاسيهات والمركبات المدرعة والمقطورات

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة"Navistar Defense" الأمريكية، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هدف توقيع البروتوكول هو التعاون في مجال التصنيع المشترك للشاسيهات والمركبات والمركبات المدرعة والمجهزة والمقطورات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مؤكداً استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومي.

وأشار الوزير "مرسي" ، إلى اللقاء الذي جمعه مع تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة "Navistar Defense" بمعرض الدفاع العالمي الذي أقيم منذ أيام بالمملكة العربية السعودية مشيداً بخبرة وإمكانيات الشركة الأمريكية وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية مضيفاً أن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكري فقط ولكن تضم مسارات مدنية أيضاً، مؤكداً على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار خاصةً في ظل ما قامت بتنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع في الآونة الأخيرة.

وأعرب تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة"Navistar Defense" عن تطلعه إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال التصنيع العسكري في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشددًا على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسه خلال مشاركة الشركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021".

وأشار "رايت" إلى أن "Navistar Defense" هي شركة أمريكية تعمل في مجال إنتاج المركبات والمعدات العسكرية وبخاصة السيارات International بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات المصنعة للعربات MRAP.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر على حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي - نيابةً عن المهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة - وتيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة "Navistar Defense" الأمريكية، وحضر مراسم التوقيع من الإنتاج الحربي كل من المهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس/ محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير محمد فؤاد مترجم و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس/ رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).