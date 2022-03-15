إيهاب فهمي: دوري في ملف سري شديد الخصوصية

قال الفنان إيهاب فهمي، إن دوره في مسلسل "ملف سري" شديد الخصوصية، متابعا "أتمنى أكون على قدر من النجاح مع زملائي".

وأضاف إيهاب فهمي، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل يناقش أحوال البلد في عام 2013، متابعا: "الحمد لله نحن في سنوات أفضل بكثير".

وأوضح، أن المسلسل يناقش قضية مهمة حدثت في عام 2013، والعمل يخدم الدراما، ويؤرخ هذه السنة، التي نتمنى أن لا تعود.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.