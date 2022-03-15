وزارة الأوقاف تكشف عن مراكز المصالحة لمواجهة ظاهرة الطلاق وحماية الأسرة..فيديو

قال أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ، إن الوزارة قامت بعمل وسيلة جديدة للحد من ظاهرتي الطلاق والعنف الأسري وهذه الوسيلة سيتم تقديمها من قبل مراكز للمصالحات الأسرية تابعة للوزارة .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، إن مراكز المصالحة الأسرية تأتي في اطار الدور التوعوي والتثقيفي والإرشاد الذى تقوم به وزارة الأوقاف لمواجهة الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع .

وأوضح ، إن المراكز ستبدأ بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وبالفعل تم افتتاح هذه المراكز ، مؤكدا أن المراكز تم أقامتها بالتعاون مع وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف وهذا من اجل السعي للم شمل الأسرة المصرية .