تعليق حسن المستكاوي على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

علق المحلل الرياضي حسن المستكاوي على تأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية بعد فوزه على دريمز الغاني.

وكتب عبر أكس: “‏مبروك الزمالك في نهائي الكونفدرالية بفوز كبير علي دريمز الغاني ٣/صفر . الهدف الثاني حرر لاعبي الزمالك من الضغط ولعب بهدوء في التمرير والاختراق وصناعة المساحات مستغلا اندفاع دريمز بجانب الانضباط الدفاعي من وسط الملعب وادارة جيدة من جوميز . مبروك للكرة المصرية . القطبين الاهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية ”.

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.