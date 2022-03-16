اليوم .. عرض فیلم عرنوس في سینما الزمالك

یُعرض الفیلم القصیر عرنوس للمخرج سامر البطیخي في سینما الزمالك الیوم وذلك ضمن الفعالیات التي یقیمھا مھرجان الجونة بالاشتراك مع شركة أو ویست لعرض أھم الأفلام التي شاركت في النسخة الخامسة من المھرجان.



الفیلم من تألیف وإخراج سامر البطیخي، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد العمري، زیاد بكري، فادي حدادین ومحمد إدریس، وإنتاج Pan EastMediaوSierraBravoProductions، وشھد عرضه العالمي الأول في مھرجان الجونة السينمائى في أیام قرطاج السینمائیة وتتولى MAD Solutions مھام توزیع للفیلم في العالم العربي.

أحداث الفیلم تجري في یوم عادي داخل أحد المجمعات التجاریة في عمان، حیث یستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفیذ خطتھما المحبكة لسرقة ھدیة غیر تقلیدیة من متجر ملابس داخلیة، لیھدیھا سامي لحبیبتھ، ولكنھما لم یأخذا بعین الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجاریة ما قد یعطل سیر خطتھما.