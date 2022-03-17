أخبار الفن.. بشرى لصدى البلد: أنا نجمة سينما.. وأحمد حلاوة يستعد للخروج من المستشفى.. تفاصيل شخصية ريم مصطفى في suits بالعربي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

التليفزيون أقل في الترتيب| بشرى لـ صدى البلد : أنا نجمة سينما

أكدت الفنانة بشرى أنها نجمة سينما وأن تجربة “معالي ماما” ليست المرة الأولي التي تكون بها بطلا لعمل سينمائي

بعد المعاناة مع كورونا.. أحمد حلاوة يستعد للخروج من المستشفى..قريبا

حرص الفنان أحمد حلاوة، على طمأنة محبيه وأصدقاءه على حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكشف عن استعداده للخروج من المستشفى قريبا.



كاميليا وزين ثابت.. تفاصيل شخصية ريم مصطفى في suits بالعربي

طرحت النجمة ريم مصطفى البرومو الخاص بها من مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وذلك ضمن عمليات دعاية العمل والتى أطلقتها الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية وتعتمد على طرح برومو خاص لكل بطل من أبطال العمل الـ 6.

بعد سنوات طويلة.. جنا عمرو دياب ترتدي جاكيت والدها

أثيرت حالة من الجدل حول جنا عمرو دياب، خلال الفترة القليلة الماضية، بعد الأغنية التي قامت بتسجيلها مؤخرا، وتستعد لطرحها قريبا.

أحلام الشامسي لـ خادم الحرمين: الحمد لله على سلامتك

حرصت الفنانة أحلام الشامسي علي الدعاء بالشفاء العاجل، من أجل الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب خضوعه لفحوصات طبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب.