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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاميليا وزين ثابت.. تفاصيل شخصية ريم مصطفى في suits بالعربي

ريم مصطفى
ريم مصطفى

طرحت النجمة ريم مصطفى البرومو الخاص بها من مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وذلك ضمن عمليات دعاية العمل والتى أطلقتها الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية وتعتمد على طرح برومو خاص لكل بطل من أبطال العمل الـ 6.

تفاصيل شخصية ريم مصطفى

وكشف البرومو عن ملامح الشخصية التي تقدمها ريم مصطفى في أحداث المسلسل، اذ تجسد دور "كاميليا" سكرتيرة زين ثابت الذى يجسد دوره آسر ياسين، في مكتب المسيري زيدان الذى يعد أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصية كاميليا بأنها واثقة من نفسها، وأنها متخصصة في ابرام الاتفاقيات ولها لها التأثير الأكبر داخل المكتب ويحتاجها كل العاملين به.

 

أبطال مسلسل suits بالعربى

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

 

تفاصيل مسلسل suits بالعربى

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من مسلسل  suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين للمرة الثانية على التوالي، حيث يقدما مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.

 

أعمال ريم مصطفى

بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، وذلك في الديكور الخاص بها في التجمع الخامس، بمشاهد تجمعها بالفنان محمد كيلانى ومن المقرر أن يستمر التصوير في هذا الديكور بضعة أيام وبعدها يتم الانتقال إلى ديكور آخر.

مسلسل "دوبامين" تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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ريم مصطفي مسلسل suits بالعربى suits بالعربى أبطال مسلسل suits بالعربى Arts Entertainment

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