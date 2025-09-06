قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
8 طن دقيق.. مباحث التموين تشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026
المفوض العام لوكالة الأونروا: يجب فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات
الثقوب السوداء .. خبير أمنى يفضح عصابات استغلال الأطفال في التسول
وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال
دورها لا يمكن تعويضه.. وزير الخارجية: لا بديل عن أونروا وأي محاولة للمساس بها مرفوضة
التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا
وزارة الحرب بدلا من البنتاجون.. هل يمهد قرار ترامب الطريق لحرب عالمية جديدة؟
بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025
وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين
جدري القرود لم يعد طارئًا عالميًا .. تفاصيل

جدري القرود
جدري القرود
هاجر هانئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس،  أن جدري القرود لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، بعد تراجع مستمر في أعداد الإصابات والوفيات، خصوصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المتضررة الأخرى.

كانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق في أغسطس 2024، إثر تفشي المرض بشكل كبير في جمهورية الكونغو، قبل أن تقرر رفعها بعد الاجتماع الفصلي للجنة الطوارئ، الذي عقد الخميس لمراجعة الوضع العالمي.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن القرار جاء بناءً على توصية لجنة الطوارئ، مشيراً إلى أن الخبراء باتوا يفهمون بشكل أفضل طرق انتقال المرض المعروف أيضاً باسم إمبوكس وعوامل الخطر المرتبطة به، وأن غالبية الدول المتأثرة طورت قدرات استجابة مستدامة.

جدري القرود

وأشار تيدروس إلى أن أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح تم تسليمها إلى 12 دولة، وقد تم إعطاء نحو مليون جرعة حتى الآن، لكنه حذر من أن رفع حالة الطوارئ لا يعني اختفاء الخطر، مؤكداً استمرار جهود المراقبة والاستجابة.

يُذكر أن أعراض جدري القردة تتضمن الحمى وظهور طفح جلدي على شكل حويصلات، وما زال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يعتبر المرض طارئاً صحياً قاريّاً رغم القرار العالمي.

