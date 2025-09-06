جدري القرود لم يعد طارئًا عالميًا .. تفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أن جدري القرود لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، بعد تراجع مستمر في أعداد الإصابات والوفيات، خصوصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المتضررة الأخرى.

كانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق في أغسطس 2024، إثر تفشي المرض بشكل كبير في جمهورية الكونغو، قبل أن تقرر رفعها بعد الاجتماع الفصلي للجنة الطوارئ، الذي عقد الخميس لمراجعة الوضع العالمي.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن القرار جاء بناءً على توصية لجنة الطوارئ، مشيراً إلى أن الخبراء باتوا يفهمون بشكل أفضل طرق انتقال المرض المعروف أيضاً باسم إمبوكس وعوامل الخطر المرتبطة به، وأن غالبية الدول المتأثرة طورت قدرات استجابة مستدامة.

وأشار تيدروس إلى أن أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح تم تسليمها إلى 12 دولة، وقد تم إعطاء نحو مليون جرعة حتى الآن، لكنه حذر من أن رفع حالة الطوارئ لا يعني اختفاء الخطر، مؤكداً استمرار جهود المراقبة والاستجابة.

يُذكر أن أعراض جدري القردة تتضمن الحمى وظهور طفح جلدي على شكل حويصلات، وما زال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يعتبر المرض طارئاً صحياً قاريّاً رغم القرار العالمي.

